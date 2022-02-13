Повсякденний набір сухих продуктів, або простіше «сухпайок» – їжа для військових, яких відправили на завдання, у тривалу поїздку або ж на навчання. Ми вирішили перевірити вміст сучасних сухпайків і показати, з чого складається раціон українського військового.

У пакеті зі сніданком є паштет, м'ясна консерва з гречкою, дві упаковки галет, пакетик кави та цукор. На обід військовому пропонують одну м'ясну консерву вагою 325 грамів, галети, пакетик чаю і цукор. А вечеря складається з перлової каші з яловичиною, галет, меду, пакетика чаю та цукру. Також у набрі є три сухі сервети і три вологі.

Калорійність усього набору – 4142 ккал при мінімально необхідних для дорослого чоловіка 2400 ккал в день. Термін придатності сухпайка 22 місяці.

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