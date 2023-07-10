Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Дональда Трампа, який припустив, що «закінчив би війну РФ і України за 24 години», якби зараз очолював США.

У відповідь, у своєму інтерв'ю ABC News, Зеленський нагадав, що екс-президент США так і не зупинив війну на сході України за часів своєї каденції.

Зеленський зазначив, що Трамп своїми заявами натякає, що нібито вже має досвід з закінчення війни за 24 години. Однак за той час, що американський політик був президентом США він не зробив нічого, щоб зупинити бойові дії на сході України.

«Я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але, мабуть, мав якісь інші пріоритети», – гадає український президент.

Він також додав, що Україна не погодиться на мир шляхом територіальних поступок.

«Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть через п'ять хвилин. Але ми б не погодилися», – додав президент.

Майбутні президентські вибори в США Зеленський назвав внутрішньополітичним питанням, в яке він не хотів би втручатися.

«Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що від окремих політиків США надходять небезпечні сигнали про скорочення допомоги Україні», – зазначив він.

Зеленський додав, що цінує внесок американців у перемогу нашої держави. Проте він зазначив, що «достатньо» військової допомоги буде лише тоді, коли українська армія повністю звільнить свої території, а Росія зазнає поразки.