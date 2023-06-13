Російський президент Владімір Путін не погодиться сісти за стіл переговорів про припинення російського вторгнення в Україну до виборів у США. Таке припущення зробив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю Onda Cero.

Боррель розповів, що всі лідери, які їздили до Путіна, повернулися з однією і тією ж відповіддю, що «у нього є військові цілі, які потрібно виконати, і поки він їх не досягне, він не зупинить війну».

Очільник дипломатії ЄС стверджує, що Путін, ймовірно, чекає, коли відбудуться вибори у США в надії, що вони щось змінять. Він також переконаний, що війна пішла б зовсім за іншим сценарієм, якби в Білому домі був Дональд Трамп, а не республіканець Джо Байден.

Президентські вибори США відбудуться в 2024 році. Дональд Трамп подав заявку на участь у виборах ще в листопаді 2022 року. 25 квітня 2023 року Джо Байден також заявив про свій намір брати участь у виборах. Нещодавно Трамп заявляв, що в разі перемоги може закінчити війну в Україні за 24 години, однак як та якою ціною – він не уточнював.