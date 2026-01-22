Зеленський відзначив державними нагородами п'ятьох представників Львівщини
Нагороди присвоєні з нагоди Дня Соборності України
У четвер, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами відомих діячів, серед яких є п’ятеро представників Львівщини.
Як зазначається в указі президента, нагороди присвоєні «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».
Високі державні звання присвоєні п’ятьом діячам зі Львівщини:
- Андрій Гетьман – артист оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, звання «Заслужений артист України»;
- Мар’яна Савка – поетеса, літературознавиця, звання «Заслужена діячка мистецтв України»;
- Юрій Гусар – начальник Комунального закладу Львівської облради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут», звання «Заслужений працівник освіти України»;
- Павло Хобзей – директор Комунального закладу Львівської облради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», звання «Заслужений працівник освіти України»;
- Михайло Костюк – тренер Стрийської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл», звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter