Нагороди присвоєні з нагоди Дня Соборності України

У четвер, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами відомих діячів, серед яких є п’ятеро представників Львівщини.

Як зазначається в указі президента, нагороди присвоєні «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Високі державні звання присвоєні п’ятьом діячам зі Львівщини: