Звання отримала вчителька з фізики та астрономії Наталя Киричук

Освітянка з Тернополя Наталія Киричук отримала звання «Заслужений учитель України». Президент Володимир Зеленський також під час вручення нагороди, відзначив і її ученицю – Уляну Гербут. Вони представляли Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» імені Франка.

Про отриману нагороду повідомила на своїй сторінці у фейсбуці директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Наталія Киричук викладає фізику та астрономію в Тернопільському академічному ліцеї «Українська гімназія».

«Указом президента України почесне звання "Заслужений вчитель України" присвоєно Наталії Володимирівні Киричук. На цьому ж заході було відзначено й талановиту молодь. Випускниця ліцею 2025 року Уляна Гербут отримала сертифікат на здобуття премії президента України як переможниця міжнародної учнівської олімпіади», – йдеться у повідомленні.

В коментарі ZAXID.NET Наталія Киричук розповіла, що в гімназії вона працює з 2004 року. А до того працювала вчителем математики у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом. Любов до точних наук Наталі передалася від батька, який теж захоплювався математикою.

«Ще на початку своєї педагогічної діяльності я глибоко зацікавилася астрономією і здійснювала власні спостереження за допомогою телескопа. Напевне цей інтерес передавався і учням, тому вони досягали високих результатів на всеукраїнських олімпіадах і з астрономії, і з фізики. Коли навчаю дітей, то я сама постійно вчуся сама, організовую екскурсії до університетів, в астрономічну обсерваторію в с. Лозова поблизу Тернополя», – розповіла Наталія Киричук.

Нагадаємо, Уляна Гербут здобула бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Олімпіада відбувалася в індійському місті Мумбай. Тоді представники України здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі. Вчителькою випускниці, з якою вона тренувалася до змагань, була Наталія Киричук.