Зеленський відзначив орденами і званнями низку львів’ян
Державні нагороди присвоєно з нагоди Дня Незалежності України
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку львів’ян з нагоди Дня Незалежності. Відповідний указ президент підписав 23 серпня.
Відповідно до указу, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:
- Городечного Романа Богдановича — волонтера,
- Козловського Віталія Віталійовича — співака,
- Кожана Ігоря Володимировича — директора науково-мистецької фундації митрополита Андрея Шептицького — Національного музею у Львові.
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно:
- Вовку Володимиру-Богдану Михайловичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.
Почесне звання «Заслужений юрист України»:
- Заверусі Богдану Івановичу — начальникові відділу у Львові державного підприємства «Документ»,
- Сопільнику Ростиславу Любомировичу — професорові кафедри приватного закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права».
Почесне звання «Заслужений художник України»:
- Смольському Юрію Мирославовичу — старшому викладачеві кафедри Львівської національної академії мистецтв.
Нагороди присвоєні «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».