Президент підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку львів’ян з нагоди Дня Незалежності. Відповідний указ президент підписав 23 серпня. Відповідно до указу, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено: Городечного Романа Богдановича — волонтера,

Козловського Віталія Віталійовича — співака,

Кожана Ігоря Володимировича — директора науково-мистецької фундації митрополита Андрея Шептицького — Національного музею у Львові. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно: Вовку Володимиру-Богдану Михайловичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка. Почесне звання «Заслужений юрист України»: Заверусі Богдану Івановичу — начальникові відділу у Львові державного підприємства «Документ»,

Сопільнику Ростиславу Любомировичу — професорові кафедри приватного закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». Почесне звання «Заслужений художник України»: Смольському Юрію Мирославовичу — старшому викладачеві кафедри Львівської національної академії мистецтв. Нагороди присвоєні «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».

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