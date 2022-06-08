Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, аби світ пам’ятав, що російська війна триває

Президент України Володимир Зеленський звернувся до топ-менеджменту найбільших світових компаній та закликав заходити на український ринок та створювати робочі місця для відновлення України. Про це він заявив під час виступу на Yale CEO Summit, пише «Економічна правда».

Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, аби світ пам’ятав, що російська війна проти України продовжується.

«Для нас найголовніше – це конкретні кроки, які ви, як конкретні люди, і ваші компанії, як конкретні суб’єкти економіки світу, можете зробити», – розповів у зверненні президент.

Зокрема, аби компанії, які представлені на російському ринку, за можливості пішли з нього остаточно. За його словами, найголовніше для України є те, що бізнесмени не фінансуватимуть своїми податками в їхній системі ту зброю, якою росіяни вбивають українців.

«Тому я, як президент України дуже хотів би, щоб ваші компанії розглядали можливість не тільки виходу [з РФ], а й заходу і пошуку свого місця в економіці України. Для нас це передусім робочі місця», – заявив він.

Голова держави нагадав про 12 млн переміщених українців, які через війну втратили свої домівки і робочі місця. А відтак Україна втратила громадян, які будують державу і які сплачують податки.

Зеленський закликав компанії не лише відкривати свої офіси, а знайти ті пласти бізнесу, в які вони будуть готові увійти: від цифровізації до відновлювальної енергетики. Україна не готова робити мінімальну податкову систему, додав він, але готова надати комфортні умови, прозорість та швидкий менеджмент для початку бізнесу в країні.