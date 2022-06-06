Президент Володимир Зеленський розповів, що західні політики починають штовхати Україну до завершення війни із невигідним для України результатом. Вводночас він запевнив, що подібних переговорів ні з ким не веде.

«Жодних переговорів про якісь плани [про мирний план, який обговорюють США, ЄС та Велика Британія] у мене немає, такі переговори на сьогодні на рівні нуля знаходяться. Всім дуже хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, бо нас не запитували поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні», – сказав президент України під час спілкування з журналістами в понеділок, 6 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він пояснив це тим, що втомленість від війни наростає, люди хочуть якогось результату для себе, «а нам із вами потрібен результат – для нас».

Водночас він вважає, що Україна має працювати з усіма європейськими і світовими державами.

Що відомо про мирний план США, ЄС і Великої Британії

Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів, писав 4 червня CNN із посиланням на свої джерела. Під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України. Мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

Україна не бере участі у цих обговореннях безпосередньо, попри позицію США «нічого про Україну без України», йшлося в матеріалі. При цьому наголошується, що США не чинять тиску на Україну і не підштовхують її до переговорів із Росією.

Поки що неясно, чи ці обговорення приведуть до переговорів між Росією та Україною. За даними телеканалу, у Вашингтоні поки що не бачать реальних перспектив вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

При цьому чиновники США і західних країн повідомили CNN про наростаюче занепокоєння щодо того, що війна може затягнутися на роки, якщо Україна і Росія не сядуть за стіл переговорів і не укладуть угоду.