Президент Володимир Зеленський 12 серпня направив до Верховної Ради законопроекти про продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також про продовження загальної мобілізації.

Відповідно до законопроекту №7664, воєнний стан пропонується продовжити ще на 90 діб, починаючи з 05:30 23 серпня. На такий самий термін планується продовжити і загальну мобілізацію, свідчить законопроект №7665.

Таким чином, воєнний стан і мобілізацію буде продовжено до ранку 20 листопада.

Вперше воєнний стан і загальну мобілізацію Україна ввела 24 лютого, в день повномасштабного нападу Росії. З того часу і воєнний стан, і загальну мобілізацію продовжували. Востаннє це сталося у травні, коли парламент затвердив укази президента, які продовжують дію воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів – до ранку 23 серпня.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію.

У травні Верховна Рада подовжила дію воєнного стану до 23 серпня.