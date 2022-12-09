Президент Володимир Зеленський установив щорічно 10 грудня відзначати в Україні День прав людини.

Відповідний указ опубліковано на його сайті.

«Установити в Україні День прав людини, який відзначати щороку 10 грудня», – сказано в документі.

Зазначається, що таке рішення ухвалене «з метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави, посилення консолідації українського суспільства, підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН про відзначення 10 грудня на честь ухвалення Загальної декларації прав людини Дня прав людини».

У світі День прав людини також відзначається 10 грудня за пропозицією Генасамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.