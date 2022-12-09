Президент не бачить «рішучості» у діях Червоного Хреста

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить рішучих дій від Міжнародного комітету Червоного Хреста стосовно питання українських полонених. Про це він заявив під час конференції «UA: Права людини за темних часів», пише «Еспресо».

«Ми повинні повертати всіх, це наш обов'язок. І у час, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій у відповідних процесах від таких організацій як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати і знаходити нові формати, нових людей в нових реаліях», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що покращити ситуацію може система співпраці та взаємодії омбудсменів. Так, наприклад, український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уже став частиною команди, яка працює над поверненням українських полонених.

Нагадаємо, що 8 грудня стало відомо про те, що Червоний Хрест отримав доступ до українських військовополонених. Досі окупаційна адміністрація на захоплених територіях сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Поки незрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацювати.