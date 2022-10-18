Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не прибули на лінію розмежування з окупованою територією, де на них чекала українська делегація. Українці хотіли спонукати МКЧХ домогтися від Росії доступу до колонії в Оленівці та візиту до українських військовополонених. Проте, представників Червоного хреста так і не дочекалися. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«Це здалося для МКЧХ складніше, ніж вкотре опублікувати «заклики до обох сторін» на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили», – повідомив омбудсмен.



Разом із Лубінцем на лінію розмежування прибули чотири народні депутати.



Омбудсмен зазначив, що Україна (на відміну від Росії) допускає МКЧХ до військовополонених, які вона утримує, і дотримується норм Женевських конвенцій.



«Але МКЧХ мовчить, і за цим мовчанням криється покриття та приховування від міжнародного співтовариства злочинів, які вчиняє РФ. Це війна, так. І вона не безпечна. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ, хіба не на її діяльність та виконання належного мандату люди з усього світу жертвують кошти?», – запитує Лубінець.



Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що МКЧХ має у найближчі три дні відправити місію до Оленівки, інакше Україна застосовуватиме всі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення цього питання.

У МКЧХ відповіли, що готові відвідати всіх військовополонених на окупованих територіях України, але його співробітникам має бути надано доступ.