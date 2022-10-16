Батьки, дружини і діти військовополонених просять міжнародну спільноту докласти більше зусиль для звільнення їхніх рідних

У неділю, 16 жовтня, у Львові рідні полонених і зниклих безвісти військових вийшли на акцію, щоб привернути увагу до проблем навколо військових. Акція відбулась на площі перед Оперним театром.

Акція рідних військовополонених і зниклих безвісти у Львові

Як розповіли ZAXID.NET організатори, мета акції – привернути увагу світової спільноти, щоб міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного хреста, зрозуміли і побачили масштаби проблем військовополонених, які утримуються Росією в нелюдських умовах.

«Ми благаємо світ допомогти, просимо МКЧХ домогтись відвідин колоній і СІЗО, де утримуються українські військові. Ми благаємо світ втрутитись і провести результативні переговори, щоб наші рідні могли повернутись додому, і живі, і ті, хто загинув», – каже одна з організаторок акції, дружина українського військового.

На акцію прийшли кількадесят людей, серед них було багато рідних військових 24-ї ОМБР імені короля Данила Галицького.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста докладає недостатньо зусиль, аби домогтися доступу до українських полонених, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях.