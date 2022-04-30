Президент України Володимир Зеленський 29 квітня поспілкувався із журналістами польських ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною. Про це він сказав у п’ятницю, 29 квітня, під час розмови з журналістами польських ЗМІ.

«Ризики того, що повністю закриються будь-які розмови [з росіянами], дуже високі. Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка по вбивству, і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо і бачимо», – процитувала слова Зеленського «Українська правда».

Президент України наголосив, що зараз процес переговорів із російською стороною «дуже уповільнений».

«Тому що присутність і діалог у відеоформаті представників делегації є на якомусь рівні. Вони говорять, піднімають деякі питання. Але… якщо мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить, що підготували наші дипломати й наші переговорники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина», – переконаний президент, маючи на увазі президента Росії Владіміра Путіна.

На його думку, для вирішення важливих питань потрібні лише прямі переговори президентів України та Росії.

«Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін – я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність має у них одна людина. І тому тільки прямі перемовини і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це моя віра і остаточне розуміння всього цього процесу», – наголосив Зеленський.

Раніше український президент застеріг росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполі під обстрілами або проведення так званого «референдуму» на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.