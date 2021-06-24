Президент Володимир Зеленський вважає, що питання перейменування вулиць має йти еволюційним шляхом, а вирішувати як назвати ту чи іншу вулицю має місцева громада. Про це він заявив в інтерв’ю для програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Не робити з усього цього [різних героїв] політичне питання. Не робити великі висновки саме зараз. Це еволюційний процес. Всі імена, які залишаться в історії, вони залишаться, якісь імена будуть точно стерті. Я вважаю, що це рішення місцеве. Молоде покоління Харкова вже не пам’ятає, що пов’язано із Жуковим: де там позитив, і де там негатив. Для людей зрілих, дорослих, бабусь він був маршал перемоги. Ну хай буде там ця вулиця. Пройде час», – сказав президент, якого процитувала «Українська правда»

Зеленський додав, що децентралізація полягає не лише у збільшені місцевих бюджетів, а й у тому, щоб надати місцевій громаді можливість вибору, зокрема і щодо того, іменами яких людей називати вулиці.

Нагадаємо, 16 червня Харківський окружний адміністративний суд скасував розпорядження голови Харківської ОДА про перейменування проспекту Маршала Жукова в честь правозахисника Петра Григоренка. Це розпорядження тодішній голова ОДА Ігор Райнін підписав ще у 2016 році.

При цьому з 2019 року Харківська міськрада тричі намагалася повернути проспекту Григоренка ім’я Жукова, і тричі ці спроби блокував суд.

Як далі складатиметься доля проспекту залежатиме від того, чи будуть сторони подавати апеляції або касації на вже прийняті судові рішення.