Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради до голови Харківської обласної державної адміністрації та визнав недійсним пункт розпорядження від 15 травня 2016 року про перейменування у рамках декомунізації проспекту Маршала Жукова на честь генерала та правозахисника Петра Григоренка. Це розпорядження призвело до серії спроб повернути проспекту попереднє ім’я, які зазнавали невдачі в судах.

«Визнати протиправним і недійсним окреме положення нормативно-правового акта – розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2016 №181 "Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова", а саме пункт 21 додатка до розпорядження», – йдеться в резолютивній частині рішення, яку оголосив суддя Андрій Зінченко у середу, 16 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Епопея з перейменуванням проспекту Жукова на Григоренка і навпаки триває з 15 травня 2016 року. У цей день тодішній голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження «Про перейменування низки об’єктів топоніміки м. Харкова» у рамках закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро «Маршала Жукова» на «Палац спорту», а однойменного проспекту – на проспект Петра Григоренка – радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів.

Після цього Харківська міська рада тричі повертала проспекту Григоренка ім’я Жукова, і всі три рази зазнавала невдачі в судах.

Востаннє суд не дозволив Харківській міськраді повернути проспекту Григоренка ім’я Жукова 10 червня 2021 року. Однак міськрада має можливість подати апеляцію на це рішення.