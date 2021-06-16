Суд скасував розпорядження про перейменування проспекту Жукова в Харкові
Суд скасував розпорядження голови Харківської ОДА від 2016 року, якому проспекту Жукова присвоїли ім’я Григоренка
Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради до голови Харківської обласної державної адміністрації та визнав недійсним пункт розпорядження від 15 травня 2016 року про перейменування у рамках декомунізації проспекту Маршала Жукова на честь генерала та правозахисника Петра Григоренка. Це розпорядження призвело до серії спроб повернути проспекту попереднє ім’я, які зазнавали невдачі в судах.
«Визнати протиправним і недійсним окреме положення нормативно-правового акта – розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2016 №181 "Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова", а саме пункт 21 додатка до розпорядження», – йдеться в резолютивній частині рішення, яку оголосив суддя Андрій Зінченко у середу, 16 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Епопея з перейменуванням проспекту Жукова на Григоренка і навпаки триває з 15 травня 2016 року. У цей день тодішній голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження «Про перейменування низки об’єктів топоніміки м. Харкова» у рамках закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро «Маршала Жукова» на «Палац спорту», а однойменного проспекту – на проспект Петра Григоренка – радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів.
Після цього Харківська міська рада тричі повертала проспекту Григоренка ім’я Жукова, і всі три рази зазнавала невдачі в судах.
Востаннє суд не дозволив Харківській міськраді повернути проспекту Григоренка ім’я Жукова 10 червня 2021 року. Однак міськрада має можливість подати апеляцію на це рішення.