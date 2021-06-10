Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це йдеться у рішенні суду, передає «Інтерфакс Україна».

Таке рішення суд ухвалив після звернень харківських організацій партій «Європейська Солідарність» і «Свобода», а також депутатів Харківської міськради Ігоря Черняка та Дмитра Булаха.

Загалом суд частково задовольнив скарги позивачів.

Проте, як пояснив Черняк «Суспільному», перейменування стосувалося тільки першого пункту рішення, а решта мали технічний характер.

«Ми оскаржували все рішення в цілому, але, власне, перейменування стосувався лише пункт першого цього рішення, інші пункти мали більш технічний характер. Те, що стосується перейменування, суд рішення в цій частині скасував», – пояснив позивач Ігор Черняк після засідання.

Тепер у сторін є 30 днів на апеляцію.

Зазначимо, що історія з перейменуванням проспекту Петра Григоренка на маршала Георгія Жукова триває з лютого 2020 року. Тоді міська рада проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені Жукова. Саме таку назву він мав до 2016 року. Однак у 2016 році тодішній голова Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження, яким низку об’єктів і вулиць у Харкові було перейменовано в рамках закону про декомунізацію.

24 лютого цього року Харківська міськрада втретє підтримала рішення про повернення імені Жукова проспекту Петра Григоренка. Перед тим, у червні 2020 року, Харківський окружний адмінсуд втретє скасував присвоєння проспекту імені маршала.

За рік до того, у 2019 році в Харкові знову встановили памʼятник Жукову, який перед тим повалили активісти, які протестували проти перейменування проспекту.

Хто такий Георгій Жуков

Ім’я маршала Жукова підпадає під декомунізацію, оскільки він один із керівників Комуністичної партії Радянського Союзу, також був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.

Під час Другої світової війни Георгій Жуков примусово мобілізував українських селян віком від 15 до 55 років і кидав їх на штурм без військової форми та з мінімальним озброєнням на добре підготовлені німецькі війська.

У народі ці формування із зігнаних селян називали «піджачниками», «чорносвитниками», «чорною піхотою». Окрім злочинів проти українського населення, історики приписують Жукову жорстокість щодо полонених, грабунок окупованих територій та випробування зброї на людях.