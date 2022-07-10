Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує військовий збір для захисників України

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, згідно з яким доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором. Про це повідомляє Верховна Рада у Telegram.

«Президент Зеленський підписав законопроект 7432 «Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану», ініційований «Європейською солідарністю» та прийнятий Верховною Радою 20 червня», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до закону, на період воєнного стану доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

Відповідно до внесених змін, у період дії правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників:

правоохоронних органів;

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної прикордонної служби України;

осіб рядового, начальницького складу військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України;

Управління державної охорони України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану». За його ухвалення за основу та в цілому проголосувало 314 народних депутатів.

Військовий збір було запроваджено у 2014 році в розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014—2021 роки держава отримала з цього збору 131,9 млрд грн.