Початок вересня дарує глядачам різножанрові прем’єри: від моторошного горору до легких комедій та сімейної анімації.

«Закляття 4: Останній обряд»

Хорор-франшиза «Закляття» (на головному фото) повертається з новою історією, яка цього разу базується на реальних подіях – справі сім’ї Смурлів. У 1970-80-х роках вони стверджували, що їхній будинок переслідував демон. На допомогу їм прийшли відомі дослідники паранормальних явищ – Ед та Лоррейн Воррени (Патрік Вілсон та Віра Фарміґа). Режисер Майкл Чавес і продюсер Джеймс Ван не лише забезпечили фільм фірмовими скримерами та моторошною атмосферою, а й розкрили нові сторони особистої історії самих демонологів. Глядачів чекає поєднання класичного хорору й драматичної родинної історії.

«Кохатися втрьох»

Режисер Чед Гартіґан («Маленька рибка») пропонує легку й водночас дотепну романтичну комедію з нестандартним поглядом на любовний трикутник. За сюжетом, Олівія (Зої Дойч) відшиває свого хлопця Коннора (Джона Гавер-Кінг), і він вирішує викликати у неї ревнощі, завівши нові стосунки. Але ситуація виходить з-під контролю – у гру вступає третя учасниця, Єнні (Рубі Круз), і трикутник перетворюється на ще складнішу фігуру. Фільм досліджує романтичний хаос із гумором та легкістю, що ідеально підходить для вечора у кіно,

«Сплітсвіль. Розлучення по дорослому»

Ще одна новинка цього тижня – романтична комедія Майкла Анджело Ковіно. У центрі сюжету – Ешлі (Адріа Архона), яка планує розлучитися зі своїм хлопцем Кері (Карл Марвін). Вона зізнається йому в численних зрадах, після чого Кері випадково опиняється у вирі нових відносин із Джулі (Дакота Джонсон). Ситуація заплутується ще більше, адже Джулі будує свої стосунки з Полом (Майкл Анджело Ковіно). У результаті маємо веселий і непередбачуваний клубок стосунків, який здатен скласти конкуренцію навіть історії з «Кохатися втрьох».

«Ґайді. Чарівна подорож»

Для сімейного перегляду у прокат виходить німецька анімація про дівчинку на ім’я Ґайді. Вона рятує маленьке рисеня від жорстокого забудовника, який хоче вирубати частину альпійських лісів. У процесі дівчинка не лише вступає в боротьбу за природу, а й відкриває для себе несподівані родинні таємниці. Це добра й тепла історія про відвагу, дружбу та захист довкілля, яка обов’язково сподобається молодшим глядачам.

Цього тижня кінотеатри пропонують поєднання моторошного, кумедного та чарівного. Вибір за вами – жахи, романтичні плутанини чи тепла сімейна історія.