Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 38-річному чоловіку за зґвалтування малолітньої дочки. За скоєне обвинуваченому призначили довічне увʼязнення. Про це повідомила 17 червня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, обвинувачений тривалий час вчиняв щодо своєї доньки сексуальне насильство, а у жовтні 2023 року – зґвалтував її. Чоловік підбирав час, коли вдома не було ані дружини, ані молодшої дитини.

«Про злочин стало відомо від лікарки, яка оглянула дівчинку. Зі слів малолітньої, це почалося ще з 5-річного віку», – зазначають у прокуратурі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину лише частково.

Суд визнав 38-річного мешканця Хмельниччини винним за ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України (зґвалтування, вчинене повторно; сексуальне насильство щодо малолітньої) та призначив довічне позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.