Чоловіка затримали, коли він фотографував об’єкт критичної інфраструктури

Служба безпеки України затримала жителя Южноукраїнська Миколаївської області, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та передачі їм даних про оборону Південноукраїнської АЕС.

Як повідомила СБУ в понеділок, 10 квітня, чоловік збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах. Як наголосили в СБУ, за виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських кураторів.

Працівники СБУ затримали чоловіка під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У затриманого вилучили мобільний телефон з доказами його протиправної діяльності.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно завербувала жителя Южноукраїнська в лютому 2023 року. Як зазначається в повідомленні, в поле зору росіян він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Йому вже повідомили про підозру. Суд обрав жителю Южноукраїнська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.