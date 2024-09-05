Дубровицький районний суд виніс вирок Василю Ч. за переправлення ухилянта через кордон. Обвинувачений намагався вивезти чоловіка призовного віку до Білорусі, втім був затриманий на блокпосту у Сарненському районі. За скоєне зловмиснику призначили рік іспитового строку.

Як йдеться у вироку суду від 2 вересня, у серпні 2024 року Василь Ч. забрав із залізничного вокзалу в Києві свого знайомого, і повіз його на автомобілі Opel Zafira до білоруського кордону. За даними слідства, обвинувачений дав ухилянту поради та контурні карти із приблизним маршрутом втечі. Однак, на блокпосту поблизу села Переброди Сарненського району транспортний засіб зупинили прикордонники, які запідозрили водія та пасажира у намірі вчинити злочин.

У суді Василь Ч. свою вину визнав і розкаявся. Просив суд його суворо не карати, бо «більше такого не повториться». Крім того, він зазначив, що вступив до Збройних Сил України й наразі проходить військову службу.

Суддя Андрій Тарасюк визнав підсудного винним за ч.2 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою) й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.