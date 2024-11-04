Офіс Омбудсмана України у Рівненській області зʼясовує обставини ймовірного перевищення службових повноважень поліцейськими при затриманні чоловіка у Сарнах. Троє патрульних притиснули військовозобовʼязаного до землі та силоміць утримували. Після того, як потерпілий перестав чинити опір і лежав нерухомий, йому викликали «швидку», проте дорогою до лікарні він втік.

У пʼятницю, 1 листопада, Telegram-спільнота «Рівне 1283» опублікувала відео, на якому видно, як четверо патрульних намагалися затримати чоловіка на проїзній частині в Сарнах. Перехожі конфліктували з поліцейськими, проте ті продовжували утримувати військовозобовʼязаного та притиснули його до землі. Через декілька хвилин сутички потерпілий припинив подавати ознаки життя. Тоді йому викликали «швидку».

За інформацією патрульних, напередодні інциденту інспектори отримали повідомлення про конфлікт. Під час перевірки документів з’ясувалося, що один із учасників суперечки перебуває в розшуку.

«Коли йому запропонували проїхати до Сарненського РТЦК для уточнення даних, він почав поводитися агресивно і намагався залишити місце події. На неодноразові попередження не реагував, тож патрульні вирішили його затримати для складання відповідних адмінматеріалів. Після цього чоловік поскаржився на погане самопочуття, йому викликали “швидку”. Зі слів лікаря, дорогою до медичного закладу громадянин почав гримати у двері та вимагати, щоб медики його відпустили, тому що він добре себе почуває. Чоловік написав відмову від госпіталізації та побіг у невідомому напрямку», – зазначили у пресслужбі патрульної поліції області.

У регіональному Офісі Омбудсмана України у Рівненській області повідомили 4 листопада, що направили звернення до терцентрів комплектування та соціальної підтримки, а також поліції для ретельного розслідування ситуації та вжиття необхідних заходів реагування.