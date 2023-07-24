Підрахунок голосів за перейменування Первомайського Харківської області, 24 липня 2023

Жителі громади обрали нову назву для міста Первомайський Харківської області – Добродар. За цю назву віддали свої голоси 502 жителі.

Як пише «Суспільне», підраховувати голоси почали з 9:00 24 липня. Для перейменування міста було 10 варіантів: Холоднояр, Добродар, Янголів, Златопіль, Новомирів, Хлібодар, Звитяжин, Козацьк, Берецьк, Сиваш.

У голосуванні взяли участь 2175 жителів громади. Віддати свій голос вони могли у наметах на вулицях міста (взяв участь 671 житель) та під час електронного голосування (1504 голоси).

Первомайський був у переліку міст, назви яких Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити. 23 січня обрали 15 варіантів нової назви міста. Загалом міська рада отримала близько 600 пропозицій, як перейменувати Первомайський в рамках дерусифікації.

10 березня у Первомайському розпочалося голосування за нову назву міста. Однак 29 червня стало відомо, що Первомайський Харківської області планує провести друге голосування за нову назву міста, оскільки міські депутати не погодилися з тим, щоб назвати місто Добродаром.

Зазначимо, що остаточну крапку в перейменуванні населених пунктів ставить Верховна Рада. Відповідне рішення вона розгляне після того, коли нову назву затвердить місцева влада.