Жителі Первомайського на Харківщині перейменували своє місто на Добродар
Проти «Добродара» виступали місцеві депутати, але жителі проголосували за цей варіант вдруге
До теми
Жителі громади обрали нову назву для міста Первомайський Харківської області – Добродар. За цю назву віддали свої голоси 502 жителі.
Як пише «Суспільне», підраховувати голоси почали з 9:00 24 липня. Для перейменування міста було 10 варіантів: Холоднояр, Добродар, Янголів, Златопіль, Новомирів, Хлібодар, Звитяжин, Козацьк, Берецьк, Сиваш.
У голосуванні взяли участь 2175 жителів громади. Віддати свій голос вони могли у наметах на вулицях міста (взяв участь 671 житель) та під час електронного голосування (1504 голоси).
Первомайський був у переліку міст, назви яких Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити. 23 січня обрали 15 варіантів нової назви міста. Загалом міська рада отримала близько 600 пропозицій, як перейменувати Первомайський в рамках дерусифікації.
10 березня у Первомайському розпочалося голосування за нову назву міста. Однак 29 червня стало відомо, що Первомайський Харківської області планує провести друге голосування за нову назву міста, оскільки міські депутати не погодилися з тим, щоб назвати місто Добродаром.
Зазначимо, що остаточну крапку в перейменуванні населених пунктів ставить Верховна Рада. Відповідне рішення вона розгляне після того, коли нову назву затвердить місцева влада.