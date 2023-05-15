У Хмельницькому у вівторок, 16 травня вода у кранах буде непридатною до вживання та приготування їжі, повідомив «Хмельницькводоканал».

Як йдеться в повідомленні, у період з 08:30 до 17:00 комунальники проводитимуть планове промивання та знезараження водопровідних мереж міста. У «Хмельницькводоканалі» пояснили, що це робиться для поліпшення якості питної води.

Щоб знезараження було ефективніше, у «Хмельницькводоканалі» рекомендували після 16:00 почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах.

Нагадаємо, у Львові з 1 травня через проведення гідравлічних випробувань немає гарячої води. Її планують увімкнути на початку червня або швидше, якщо не буде виявлено суттєвих пошкоджень.