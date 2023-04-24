Гідравлічні випробовування проводяться щорічно після завершення опалювального сезону

З 1 травня у Львові розпочнуться щорічні гідравлічні випробування. Так теплопостачальні підприємства Львова – ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» готуватимуться до нового опалювального сезону 2023-2024 року. Про це у понеділок, 24 квітня, повідомили​ у Львівській міській раді.

Мета гідравлічних випробувань – виявити дефекти, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду, а також перевірити щільність та механічну міцность трубопроводів й арматури. На час проведення гідравлічних випробувань львів'янам призупинять подачу гарячої води.

Як повідомили в ЛМКП «Львітеплоенерго», з 1 травня відбуватиметься гідравліка теплових мереж від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна». Відтак подачу гарячої води від ТЕЦ-1 призупинять:

споживачам Сихівського житлового масиву (пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

споживачам по вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Кн.Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

споживачам по вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена;

споживачам мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П.Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

Подачу гарячої води від ТЦ «Північна» призупинять:

споживачам Шевченківського району по вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б.Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр.Чорновола, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

Подачу гарячої води споживачам від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» планують відновити орієнтовно 5 червня.

Як повідомляє ЛКП «Залізничнетеплоенерго», через гідравлічні випробування теплових мереж на щільність та міцність з 1 травня і орієнтовно до 22 травня не будуть подавати гарячу воду до будинків за такими адресами:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3,5,7,9,11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7,9,13,15,27, вул. Кричевського, 65 – від котельні на вул. Патона, 2а;

вул. Баштанна, 1,3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13,14,14а,16,29а,б,в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15,27,29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2;2/3;2/4;2/5;2/6; 2/7;12 – від котельні на вул. Караджича, 11а;

вул. С.Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1-16в, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а – будинки від котельні на вул. С.Петлюри, 4а;

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7,9,13,15, вул. С.Петлюри, 34 – будинки від котельні на вул. Кульпарківська, 95а;

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 – будинки від котельні на вул. Широка, 79а;

вул. Сяйво, 11,13,15,17,19,21, вул. Широка, 29,75,77, вул. Вигоди, 21,36,54,56,58,60,62, вул. Ангарна,18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52,60 – будинки від котельні на вул. Сяйво, 17а;

вул. Роксоляни, 28,51,57,59,63,65,65а, вул. Повітряна, 92,94,65,88,68, вул. Сірка, 2,25, вул. Суботівська, 7,9,11,8,10,12, вул. Низинна, 2,4,5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1,2,4, 4а,6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни, 26а;

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362а;

вул. Біберовича, 9,11,13а, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5;

усі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.

«Загалом термін відновлення подачі гарячої води після гідравлічних випробувань залежить від кількості виявлених поривів та дефектів на теплових мережах. Якщо їх не буде багато, то відновлення може бути швидше, ніж заплановано», – пояснила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, гідравлічні випробовування проводяться щорічно після завершення опалювального сезону. Як зазначають у Львівській міській раді, якісно проведена гідравліка і ліквідація всіх виявлених пошкоджень – це запорука стабільного і безаварійного проходження опалювального сезону.