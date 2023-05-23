Івано-Франківський міський суд визнав місцеву жительку, яка виявилася уродженкою Росії, винною у виправданні збройної агресії Росії і глорифікації її учасників, пише «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 травня.

Йдеться про уродженку РФ Галину Сьомченко, яка має українське громадянство і проживала в Івано-Франківську.

Як йдеться в матеріалах справи, в мережі «Однокласники» жінка вподобувала дописи антиукраїнського характеру про те, що Україна «вісім років бомбила Донбас», або ж про те, що Росія «зачищає в Україні нацистів». Вподобані публікації автоматично поширювалися на сторінці користувачки. Крім того, вона також була членкинею проросійських спільнот у соцмережах, зазначала СБУ в повідомленні про її затримання.

У судовому засіданні обвинувачена Галина Сьомченко скоєного не заперечувала. Вона пояснила, що вже переосмислила своє ставлення до збройної агресії РФ і вважає її неправомірною. Раніше вона нібито не до кінця розуміла злочинність своїх дій і тепер їй прикро за свою поведінку.

Адвокат просив призначити його підзахисній умовне покарання. Однак суд на це не погодився. Жінка поширювала такі дописи після того, як стало відомо про злочини росіян у Бучі та Ірпені. Маючи вільний доступ до засобів масової інформації, вона не могла не усвідомлювати характер скоєного. До моменту затримання 16 лютого 2023 року вона не зробила нічого, що вказувало б на можливість її виправлення без відбування покарання.

Тому суд призначив уродженці Росії 5 років позбавлення волі. Майно в жінки суд не конфіскував, бо не побачив у її діях корисливого мотиву. Сьомченко ще може подати апеляцію на це рішення суду.