Мешканця Шепетівки засудили за лайки і репости проросійських публікацій з фотографіями російських військових і прапорами РФ, а також за поширення текстів із виправданням вторгнення Росії в Україну. Суд розцінив такі дії 57-річного мешканця Шепетівки як колабораціонізм та заборонив йому обіймати посади в державних органах на 10 років.

Про вирок чоловікові у четвер, 20 жовтня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Як зазначається у повідомленні, 57-річний мешканець Шепетівки у соцмережах систематично поширював проросійські публікації із підтримкою дій Росії.

«Чоловік неодноразово ставив уподобайки й поширював на особисту сторінку інформацію з публічними закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора, її збройних формувань й заперечення збройної агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

Публікації, які поширював чоловік, були з фотографіями російських військових у польовій формі на фоні їхньої військової техніки й триколору. Лайки і репорти із закликами до підтримки дій Росії суд розцінив як колабораціонізм.

57-річний мешканець Шепетівки визнав свою вину, уклав угоду з прокурором. Відтак, суд затвердив угоду про визнання винуватості, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та заборонив йому права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування на 10 років. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.