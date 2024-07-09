Дунаєвецький районний суд виніс вирок Олексію Михальчуку за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 4 липня, весною 2023 року Олексій Михальчук пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 29 травня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Олексій Михальчук пояснив, що пройшов військово-лікарську комісію за дві хвилини. Стверджував, що у нього працює лише половина руки через порізані сухожилля, втім цей факт лікарі нібито проігнорували. За словами чоловіка, 29 травня він був біля воєнкомату, але у приміщення вирішив не заходити, оскільки думав, що його заберуть. Також просив провести додаткове обстеження.

Суддя Юлія Шафікова визнала жителя Хмельниччини винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.