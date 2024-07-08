Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Олександру Скибіцькому за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 4 липня, влітку 2023 року Олександр Скибіцький пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 28 серпня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Олександр Скибіцький пояснив, що проігнорував повістку, оскільки не хотів залишати сім’ю та йти служити. Зазначив, що готовий понести покарання за злочин, але добровільно йти на службу наміру не має.

Суддя Ксенія Шульга визнала чоловіка винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.