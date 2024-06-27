Дунаєвецький районний суд виніс вирок 45-річному місцевому жителю за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку від 25 червня, влітку 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 20 червня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді 45-річний житель Дунаєвеччини свою вину визнав. Аргументував свої дії тим, що має проблеми зі здоров’ям, Зокрема, скаржився на порвані зв’язки. Крім того, чоловік стверджував, що не проти походити війському службу, втім не прийшов у ТЦК через страх, що його «примусово заберуть».

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.