Білогірський районний суд виніс вирок 34-річному місцевому жителю за ухилення від мобілізації. Чоловік проігнорував дві бойові повістки, аргументуючи це проблемами зі здоров’ям, за що отримав три роки тюрми.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 12 червня, у вересні 2023 року військово-лікарська комісія визнала Володимира Українця придатним до служби, після чого його проінформували про необхідність з’явитися 27 вересня 2023 року у ТЦК та СП для подальшого відправлення у військову частину. Обвинувачений у зазначений день до пункту збору так і не прийшов. Пізніше, 10 жовтня 2023 року, чоловіку вдруге намагалися вручити бойову повістку, але він від неї відмовився.

Володимир Українець свою вину визнав частково. Пояснив, що має травму коліна, яка заважатиме йому виконувати військовий обов’язок, тому вважає себе обмежено придатним.

Згідно з документами ВЛК, в обвинуваченого дійсно діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого колінного суглобу, однак визнали придатним до служби у воєнний час.

Суддя Наталія Бараболя визнала 34-річного жителя Хмельниччини винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) й призначила три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.