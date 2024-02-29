Волинський апеляційний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу. Обвинувачений відмовився від повістки та не прийшов у зазначений день до РТЦК та СП, аргументуючи це важкими захворюваннями. Суд першої інстанції присудив чоловікові рік іспитового терміну, проте апеляційний суд посилив покарання до трьох років позбавлення волі.



Як вказано у вироку суду від 27 лютого, 10 липня 2023 року обвинуваченого Віктора Приймачука проінформували про обов’язок з’явитися наступного дня у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини. Чоловік відмовився отримати повістку й 11 липня не прийшов за вказаною адресою «у зв’язку із погіршенням стану свого здоров’я, оскільки має проблеми з суглобами».



Відомо, що Віктор Приймачук із 19 червня 1998 року перебуває на обліку як військовозобов’язаний, а 29 серпня 2023 року, уже після отримання ним повістки і відмови від неї, Ратнівська територіальна позаштатна військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним для служби. За словами обвинуваченого, він зараз готує необхідні документи для оформлення групи інвалідності, копії яких долучив до справи.



Суд першої інстанції призначив йому рік іспитового терміну, але прокурор оскаржив це рішення. Відтак, головуючий суддя апеляційного суду Василь Подолюк визнав обвинуваченого винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо у Верховному Суді.