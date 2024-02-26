Ківерцівський районний суд виніс вирок 21-річному волинянину за ухилення від призову на військову службу. Чоловік хотів отримати в ТЦК довідку для укладання шлюбу, однак його відправили на медичну комісію та вручили бойову повістку. У зазначену дату він до пункту збору не прийшов, бо думав, що не підлягає мобілізації. За це йому призначили покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду від 22 лютого, 8 вересня 2023 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого Дмитра Криська придатним до проходження військової служби, і того ж дня йому вручили повістку. 25 вересня 2023 року чоловік мав прийти до пункту збору для подальшого проходження військової служби, але він там так і не з’явився.

У суді Дмитро Крисько свою вину не визнав. Пояснив: він був впевнений, що до 27 років не є призовником і не підлягає мобілізації. Крім того, його батько під час АТО отримав інвалідність, що, на його думку, було підставою для звільнення від служби в армії. Обвинувачений також зауважив, що до ТЦК його не викликали, а він звернувся туди сам, бо хотів отримати довідку для укладання шлюбу.

Під час суду з’ясувалося, що обвинуваченого дійсно звільнили від проходження строкової служби із 11 червня 2021 року. Водночас він перебував на обліку військовозобов’язаних і був визнаний тимчасово непридатним до 7 вересня 2023 року.

Суддя Вікторія Корецька визнала Дмитра Криська винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (ст.336 КК України) й призначила йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3,5 роки. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що в Україні, згідно з законом «Про військовий обовʼязок і військову службу», в окремих випадках держава може призвати громадян, які ще не досягли 27-річного віку. Як пише «Заборона», з 18 років чоловік може отримати повістку, оскільки уже вважається призовником і має пройти строкову військову службу. Під час дії воєнного стану на базову службу не призивають, але вона діє. Тому мобілізація таких громадян фактично заборонена. Але є нюанси.

«Оскільки зараз призову в нас немає, фактично їх мобілізувати не можуть без наявності згоди. Якщо є згода і клопотання про мобілізацію, таку людину можуть мобілізувати, що, до речі, дуже часто роблять представники ТЦК. Потрібно уважно читати документи, які ви підписуєте», – зазначає юрист і адвокат Ростислав Кравець.