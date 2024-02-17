Снятинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним в ухиленні від мобілізації Івана Л., який отримав повістку та не прийшов у ТЦК. Чоловік вважав, що обов’язок мобілізації на нього не розповсюджується, бо він сам виховує неповнолітнього сина, якого немає з ким залишити. Суд призначив прикарпатцю три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у лютому 2024 року, мешканець Снятинського району Іван Л. у листопаді 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Йому вручили бойову повістку на відправку до військової частини, але у вказаний день прикарпатець не прийшов у ТЦК. Щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

У суді Іван Л. свою провину визнав та підтвердив, що дійсно відмовився від бойової повістки. Чоловік вважав, що обов’язок мобілізації на нього не розповсюджується, бо він сам виховує неповнолітнього сина, якого немає з ким залишити на час призову.

У вироку вказано, що солдат запасу Іван Л. при проходженні ВЛК надав довідку про склад сім’ї та акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, але комісія відхилила його право на відстрочку від призову, бо згідно з документами його дружина бере участь у вихованні дитини, перебуваючи за кордоном.

Справу розглянув суддя Іван Посохов, який дослідив усі матеріали справи та призначив Івану Л. три роки ув’язнення через ухилення від мобілізації. Вирок ще можна оскаржити.