Підволочиський районний суд Тернопільської області визнав винними у недбалому ставленні до військової служби двох посадовців ТЦК, які безпідставно виключили з військового обліку 15 офіцерів запасу. Суд призначив їм по 2465 грн штрафу.

Як вказано у постановах суду, які винесли у лютому 2024 року підполковник Василь Б. (на час винесення судової постанови звільнений у запас ЗСУ) та майор Дмитро В., працюючи у одному з відділів Тернопільського РТЦК та СП, безпідставно звільнили 15 офіцерів запасу з військового обліку з правом виїзду за кордон. Це трапилось протягом березня – червня 2022 року.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно. За даними правоохоронців, майор недбало підготував документи на підпис начальнику, а полковник підписав їх, не перевіривши дані.

Василь Б. та Дмитро В. на засідання суду не прийшли, але подали письмові заяви про визнання вини. Справи розглянув суддя Віктор Сіянко, який дослідив усі матеріали та визнав військових винними у недбалому ставленні до служби, призначивши їм по 2465 грн штрафу.