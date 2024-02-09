34-річного мешканця Хмельницької області ув’язнили на три роки тюрми за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав повістку та не прийшов у районний ТЦК. Суд першої інстанції призначив йому умовне покарання, але прокурори з ним не погодились та у апеляційному суді домоглись реального ув’язнення для чоловіка.

Як повідомила 9 лютого Хмельницька обласна прокуратури, Хмельницький апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури, призначивши 34-річному жителю Хмельницького району три роки тюремного ув’язнення через ухилення від мобілізації. Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, який призначив чоловікові умовне покарання.

Прокурори довели, що військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, є придатним за станом здоров’я для проходження військової служби та не має підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Чоловік під час воєнного стану отримав повістку і без поважних причин не прийшов у районний ТЦК та СП.

Додамо, що нещодавно за відмову від мобілізації двох чоловіків на Львівщині також ув’язнили на три роки, але інший суд призначив 4845 грн штрафу полковнику ТЦК, який безпідставно виключав офіцерів запасу із військового обліку з правом виїздити за кордон.