Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок місцевому підприємцю Вадиму Гурбичу, який незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон, вносивши їхні дані у систему «Шлях», як водіїв. Суд призначив чоловікові умовне покарання, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, ФОП Вадим Гурбич, який займається вантажним транспортом, протягом червня – жовтня 2022 року мав доступ до електронного кабінету іншого перевізника та вніс до системи «Шлях» дані 21 чоловіка призовного віку, як водіїв авто Renault Master. Надалі усі чоловіки перетнули кордон, як пасажири цього авто.

Щодо Вадима Гурбича порушили кримінальні справи через незаконне переправлення людей за кордон та несанкціоновані дії з інформацією. Обвинувачуваний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суддя Сергій Шеремета, який дослідив усі матеріали справи та призначив Гурбичу п’ять років тюрми з забороною займатися діяльністю, пов’язаною із міжнародними перевезеннями вантажів вантажними автомобілями. Однак суддя звільнив чоловіка від покарання, встановивши 1,5 року іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.