Рівненський міський суд виніс вирок уродженцю села Майків Гощанської громади за зґвалтування жінки. Обвинувачений завів за гаражне приміщення знайому, з якою того вечора відпочивав у спільній компанії, і з застосуванням сили вступив із нею у статеві стосунки. За скоєне ґвалтівнику призначили 3,5 роки тюрми.

Як ZAXID.NET стало відомо із вироку суду, інцидент стався 20 травня 2021 року. Того дня обвинувачений разом із товаришем розпивав алкогольні напої в дворі будинку на вулиці Соборній в Рівному. До них підійшла знайома, тож вони запропонували їй приєднатися. Близько 23:00 компанія вже перебувала напідпитку, тоді обвинувачений взяв жінку за руку, відвів її за гаражне приміщення, де схопив за шию та вступив із нею у статеві стосунки.

У суді обвинувачений свою вину заперечив. Зазначив, що зі знайомою у нього сексу не було, а вона нібито пішла до гаражів із кимось іншим. Водночас, за словами потерпілої, після розпиття коньяку обвинувачений почав до неї чіплятися й спробував поцілувати, однак вона відмовила, бо у неї є чоловік. Як опинилася біля гаражів – не пам’ятає. Втім, жінка зазначає, що під час статевого акту на прохання зупинитися знайомий не реагував, а на запитання чи вб’є він її – відповів, що ні. Згодом вона пішла додому, помилася й розповіла хлопцю про те, що сталося. Він допоміг їй знайти рюкзак і мобільний телефон, а також виправ білизну. Наступного дня потерпіла звернулась у поліцію.

Слова жінки підтвердив свідок, з яким вони того вечора вживали спиртне. Він розповів, що коли потерпілій стало зле, обвинувачений відвів її від лавочки, а далі потягнув до гаража. На прохання її відпустити, останній сказав, що це не справа товариша.

Суддя Святослав Рогозін визнав жителя Рівненщини винним за ч.1 ст.152 ККУ (зґвалтування) й призначив 3,5 роки ув’язнення. Крім того, обвинувачений має заплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.