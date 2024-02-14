Зарічненський районний суд виніс вирок жителю Рівненського району за зґвалтування дочки його колишньої співмешканки. За скоєне чоловік проведе 7 років у в’язниці. Крім того, він має заплатити на користь державі 59 738 гривень судового збору.

Як вказано у вироку суду від 8 лютого, 6 липня 2023 року близько 01:00 обвинувачений прийшов до будинку колишньої співмешканки, яка проживає разом із неповнолітньою донькою. Жінка впустила його в помешкання, однак коли побачила, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння – втекла, залишивши дитину саму.

Чоловік зачинив вхідні двері зсередини будинку, ввімкнув світло. Тоді зайшов до кімнати, де спала неповнолітня, та ліг біля неї.

«Без згоди потерпілої (обвинувачений – ред.) вчинив дії сексуального характеру пов`язані із оральним проникненням у тіло особи, зґвалтувавши останню», – повідомляють у Зарічненькому районному суді.

Житель Рівненщини свою вину не визнає. У суді заперечував будь-які статеві відносини з неповнолітньою. Пояснив, що був п’яний, тому заснув на ліжку дитини, з якою в нього батьківські стосунки, але нічого протиправного не робив. Результати судово-медичної експертизи його слова спростовують.

За словами потерпілої, обвинувачений раніше проживав разом із нею та матір’ю, допомагав по господарству. Неодноразово після вживання алкогольних напоїв, влаштовував скандали, через що вона його боялася. Тієї ночі, коли трапився злочин, після повернення матері дівчина все їй розповіла. За її словами, такі дії обвинувачений чинив із нею неодноразово.

Під час наступного судового засідання потерпіла надала суду власноруч написані пояснення, в яких вказувала, що все сказане напередодні є неправдою, а статеві відносини були з її ініціативи. Проте пізніше потерпіла зізналася, що такий лист вона написала на прохання та під диктовку матері, яка не хотіла, щоб колишнього співмешканця посадили за ґрати.

Суддя Надія Зейкан визнала чоловіка винним у кримінальному правопорушенні проти статевої свободи та статевої недоторканості особи та зґвалтуванні (ч.3 ст.152 КК України) й призначила покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. Крім того, чоловік має заплатити на користь державі 59 738 гривень.