Кузнецовський міський суд виніс вирок Віталію Царегородцеву за організацію наркобізнесу. Обвинувачений разом із співмешканкою та знайомим отримував на замісній терапії метадон, який надалі продавав. За скоєне чоловіку призначили девʼять років і три місяці позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 28 квітня, у вересні 2021 року житель Вараша Віталій Царегородцев разом зі своєю співмешканкою та ще одним знайомим організував наркобізнес. Зловмисники, перебуваючи на замісній терапії, отримували у медцентрах метадон, який надалі збували клієнтам у Рівному та Вараші. Відомо про щонайменше вісім таких епізодів. Викрили «бізнесменів» у лютому 2023 року.

Віталій Царегородцев, який раніше вже відбував покарання за наркозлочини, визнав свою провину.

Суддя Іван Зейкан визнав варашівця винним за ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України ( збут наркотичних засобів в умовах воєнного стану) й призначив покарання у вигляді девʼяти років і трьох місяців тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.