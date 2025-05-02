Жителя Рівненщини увʼязнили на 9 років за продаж наркотиків із замісної терапії
Обвинувачений продавав метадон клієнтам у Вараші та Рівному
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Кузнецовський міський суд виніс вирок Віталію Царегородцеву за організацію наркобізнесу. Обвинувачений разом із співмешканкою та знайомим отримував на замісній терапії метадон, який надалі продавав. За скоєне чоловіку призначили девʼять років і три місяці позбавлення волі.
Як йдеться у вироку від 28 квітня, у вересні 2021 року житель Вараша Віталій Царегородцев разом зі своєю співмешканкою та ще одним знайомим організував наркобізнес. Зловмисники, перебуваючи на замісній терапії, отримували у медцентрах метадон, який надалі збували клієнтам у Рівному та Вараші. Відомо про щонайменше вісім таких епізодів. Викрили «бізнесменів» у лютому 2023 року.
Віталій Царегородцев, який раніше вже відбував покарання за наркозлочини, визнав свою провину.
Суддя Іван Зейкан визнав варашівця винним за ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України ( збут наркотичних засобів в умовах воєнного стану) й призначив покарання у вигляді девʼяти років і трьох місяців тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.