26-річному жителю Ковельського району повідомили про підозру у незаконному проникненні до житла, заподіяні тілесних ушкоджень неповнолітній та її зґвалтуванні.

Про це у понеділок, 12 лютого, повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 4 лютого 2024 року нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло, зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала, заподіяв їй тілесних ушкоджень і зґвалтував.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Додамо, що згідно із санкцією ч. 3 ст. 152 КК України, зґвалтування неповнолітньої особи карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.