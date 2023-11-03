Фахівці поки не називають термінів усунення наслідків аварії

У п’ятницю, 3 листопада, з 15:00 мешканці Житомира залишились повністю відключеними від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. Про це повідомило Комунальне підприємство «Житомирводоканал».

«Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу. Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста», – йдеться у повідомленні.

Задля відновлення цілісності каналізаційної мережі комунальні працівники з 15:00 призупинили водопостачання у місті.

Водночас у «Житомирводоканалі» поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

Директор КП «Житомирводоканал» Роман Ілик сказав, що пошкодження у мережі напірного міського каналізаційного колектору серйозне, і без відключення водопостачання у місті його не усунути.

«Пошкоджена головна каналізаційна труба, яка розташована біля насосно-каналізаційної станції на вулиці Івана Гонти. Порив стався зранку, о п'ятій чи шостій годині. Наші ремонтні бригади там почали працювати відразу, без перерви. І працюватимуть доти, поки не усунуть пошкодження», – цитує Ілика «Суспільне».