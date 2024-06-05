За даними ТЦК, чоловік помер від травм, завданих під час епілептичного нападу

У Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік. У пресслужбі ТЦК 4 червня заявили, що смерть настала через епілептичний напад, «спричинений тривалим вживанням алкоголю».

Коментарю пресслужби ТЦК та СП передувало повідомлення в одній з місцевих груп у Facebook, користувачі якої розповіли про смерть чоловіка та пов’язали її з порушеннями з боку співробітників ТЦК. У Житомирському центрі комплектування відкинули звинувачення та заявили, що в чоловіка стався епілептичний напад, через які військовозобов’язаний отримав травми, не сумісні з життям.

«Повідомляємо: 28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Уранці 29 травня чоловіка “схопив” епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю», – повідомили у пресслужбі Житомирського ТЦК та СП.

За даними пресслужби установи, чоловіку надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Військовозобов’язаний помер у лікарні «від отриманих під час епілептичного нападу травм».

«Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося», – заявили у пресслужбі ТЦК.

Правоохоронці на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво.

Нагадаємо, 23 квітня на Львівщині дорогою у навчальний центр від приступу епілепсії помер мобілізований на Закарпатті одесит. У центрі комплектування та соціальної підтримки не розповіли, за яких обставин помер мобілізований, однак зауважили, що після його смерті у Закарпатському ОТЦК та СП призначили службову перевірку, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.