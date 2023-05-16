З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні значно зросла кількість людей з інвалідністю. Внаслідок російської агресії хтось втратив кінцівки, когось паралізувало, хтось більше не бачить або ж не може ходити. Однак, життя цих людей продовжується і вони хочуть жити далі, бути активними, подорожувати тощо. Але для цього їм тепер потрібні допоміжні засоби. До прикладу, крісла колісні, палиці, милиці, ходунки.

Такі засоби безкоштовно надає держава, але лише людям із статусом інвалідності. А його зазвичай можна отримати лише за три-чотири місці, вже після лікування. Також допоміжні засоби можна купити самостійно, але вони доволі дороговартісні, тож не кожен може собі це дозволити.

На інвалідному візку через російську ракету

Іван Батрак

Іван Батрак – один з тих, хто постраждав від російської агресії, тепер чоловік може пересуватися лише на кріслі колісному. 15 лютого 2023 року у п’ятиповерхівку у Покровську Донецької області під час ворожого обстрілу прилетіла російська ракета. Чоловік в той час перебував на останньому поверсі, після прильоту його завалили бетонні конструкції.

Спершу чоловіка прооперували у Дніпрі, а далі в межах проекту «Лікарі без кордонів» відправили до Львова – до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання.

У чоловіка важке ураження хребта і спинного мозку. Після травми минуло лише три місяці. Зараз Іван активно вчиться користуватися кріслом колісним у реабілітаційному центрі «Незламні».

«Крісло мені подарували. Це дуже важливо, адже по іншому пересуватися ніяк. Для мене це також важливо й тому, адже сам я його не зміг би собі придбати. Зараз я опановую різні навички: техніку їзди, пересідання», – розповів Іван Батрак.

Раніше чоловік працював шахтарем, тепер мріє стати барбером. Пори травму, Іван веде активний спосіб життя у Львові, зокрема має змогу гуляти, відвідувати кіно, театри.

Крісла колісні, палиці, милиці, ходунки – безкоштовно

Крісло колісне Івану Батраку надав Хаб асистивних технологій, який у Львові відкрила міжнародна організація Моментум «Колеса для людства» (Momentum Wheels for Humanity). Заклад офіційно запрацював у вівторок, 16 травня, на вул. Стрийській, 86в. Хаб безкоштовно забезпечуватиме засобами для покращення мобільності та самообслуговування осіб у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Київській областях, а також у Києві. Тут можна отримати крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, протипролежневі подушки, а також різноманітні засоби для самообслуговування.

«Щоб отримати допоміжний засіб, можна звернутися до фахівців сфери охорони здоров’я, які є нашими партнерами. Якщо людина перебуває в закладі, то медики звертаються з запитом до нас, якщо ми маємо потрібне обладнання, то надаємо. Далі вже в закладі людину навчають користуватися тим чи іншим засобом. Також особа, яка потребує асистивного засобу, може звернутися до нас безпосередньо», – розповів старший координатор Хабу асистивних технологій Юрій Метко.

Отримати крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, протипролежневі подушки, а також різноманітні засоби для самообслуговуванн можна і від держави. Але цей процес нелегкий і нешвидкий. Адже для такої допомоги людина вже має офіційно мати статус інвалідності, який здебільшого надають за чотири місяці.

«Для того, щоб встановили інвалідність має бути доконаний процес в реабілітації. Мовляв, лікарі все попробували з медичної точки зору, завершилася реабілітація і вже є зафіксований стан людини, який довгий час не буде змінюватися. На жаль, зараз в Україні немає механізму, коли людина могла б отримати технічний засіб реабілітації не маючи статусу інвалідності. Тобто, поки людина перебуває в медичному закладі, то там, що можуть, то дають. Коли людина вже виписується з медзакладу, то їй не можуть віддати те, що є на балансі», – пояснила координатора напрямку травми спинного мозку міжнародної організації Моментум Мар'яна Гординська.

Зазвичай людина потребує допоміжних засобів ще під час лікування і реабілітації. І впродовж всього цього періоду пацієнту можуть знадобитися різне асистивне знаряддя.

«В Україні також не передбачене реагування на зміну стану людини і потребу вже іншого засобу», – зазначила Мар'яна Гординська.

Дуже важливо, що лікарі тепер можуть звернутися до Хабу асистивних технологій і підібрати для пацієнта потрібний візок чи то милицю, чи інший допоміжний засіб. До кінця 2024 року Хаб асистивних технологій безкоштовно надасть 2 500 допоміжних засобів реабілітації щонайменше 2 200 особам.