У житловому комплексі «Viking Park» враховано потреби і ділових людей з авто, велосипедами, і мам із візочками, і дітей, і молоді

Приємний осінній день, хороший настрій, яскраві емоції та супервраження з чудовими подарунками. Саме таким було свято на честь введення в експлуатацію першої черги ЖК «Viking Park», яке відбулася у суботу, 23 жовтня.

Познайомитись із майбутніми сусідами, дізнатись трішки більше про тих, хто житиме поруч, і просто насолодитись атмосферою, яка надихає. Саме це і було основною метою заходу. На присутніх чекали різноманітні розваги, де кожен міг знайти щось саме для себе. І все це, звісно, з дотриманням карантинних вимог, адже безпека мешканців – на першому місці.

Під час свята було проведено лотерею та вікторину з приємними подарунками – брендованими парасолями та побутовою технікою від ЖК «Viking Park» для новосілля. Додатковий настрій забезпечували мікси від діжджея, яскраві виступи гурту DRAGOBRASSBAND та майстер-класи.

Кожен мешканець ЖК «Viking Park» зміг відчути себе членом однієї великої родини, адже саме тут створено нерухомість бізнес-класу – максимально комфортне та оригінальне середовище для проживання, роботи та відпочинку. У житловому комплексі враховано потреби і ділових людей з авто, велосипедами, і мам із візочками, і дітей, і молоді.

«Дуже хочеться подякувати забудовнику "Viking" за таку чудову архітектуру. Серед тих варіантів, що ми розглядали, саме цей будинок є нетиповим для Львова. Тож нам сподобався цей південний стиль, відчуття, що десь поблизу море, а також якість забудови. Саме тут ми знайшли те, що шукали», – каже мешканець ЖК «Viking Park»

Крім того, «Viking Park» вигідно вирізняється з-поміж довколишніх забудов, адже цей вражаючий проєкт створено в архітектурному бюро AVR Development. Загалом житловий комплекс складається з 4-х черг будівництва, а це 396 комфортабельних квартир та апартаментів, бізнес-центр і комерційна нерухомість.

Площі квартир розраховані під потреби кожного майбутнього мешканця та становлять від 33 м2 до 134 м2. Житлова частина комплексу – це каскадна поверховість, просторі відкриті тераси із скляним огородженням, лоджії, балкони, квартири з патіо. Переваг у «Viking Park» чимало – це, насамперед, якісні будівельні матеріали, панорамні вікна від виробника Salamander, підземний паркінг із зарядками для електрокарів, комори, дитячі майданчики, закритий внутрішній двір, а ще ексклюзивний дизайн внутрішніх холів.

«Дякуємо команді "Viking", що відкриття будинку відбулося справді небанально. Це для нас усіх чудове та велике свято», – радіє мешканка введеного в експлуатацію будинку.

У новому ЖК забезпечено також низку переваг і для підприємців, адже бізнес-центр «VIKING» є офісним об'єктом класу «А», із «зеленою» сертифікацією згідно з міжнародними стандартами «BREEAM».

Усі відвідувачі «Сусіди Barbecue Party» точно знають про ці переваги, адже жваво відповідали на запитання вікторини щодо ЖК «Viking Park», за що й отримали не лише класні емоції, а й приємні подарунки. Вже невдовзі завершиться будівництво другої черги комплексу, тож приємних вражень в атмосфері максимальної безпеки та у колі хороших сусідів стане ще більше, адже забудовник точно не збирається зупинятись на досягненому!