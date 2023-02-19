Жозеп Боррель про оплески замість боєприпасів для України. Цитата дня
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Цитата дня
«Зеленський і українці отримують багато оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і впливаючи на весь світ».
Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель, 19 лютого 2023 року
Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії. Нестача боєприпасів через високу інтенсивність їхнього використання є однією з ключових тем обговорення в контексті допомоги України.
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