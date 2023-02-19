Цитата дня

«Зеленський і українці отримують багато оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і впливаючи на весь світ».