Боррель закликав ЄС поділитися вже наявними запасами боєприпасів європейських армій

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що найближчі тижні російсько-української війни будуть визначальними і закликав європейські країни передати Україні боєприпаси з арсеналів власних армій. Про це він сказав під час прес-конференції в 20 лютого в Брюсселі, передає Liga.net.

За його словами, зараз Росія має вдвічі більше солдатів для нового наступу, ніж рік тому, і використовує по 50000 артилерійських снарядів на добу. Він наголосив, що Україні терміново потрібні всі доступні боєприпаси, щоб вона могла дати відсіч.

«У вас може бути зброя, але до зброї потрібна куля – особливо для танків і артилерії», – сказав дипломат.

За два тижні Жозеп Боррель планує відвідати зустріч міністрів оборони, що відбудеться в Стокгольмі, та оголосити там детальну пропозицію зі збільшення виробництва та закупівлі боєприпасів у Європі.

«Але найближчими тижнями найкращий спосіб забезпечити Україну боєприпасами – поділитися вже наявними запасами боєприпасів європейських армій. Ми не маємо чекати, поки вони будуть виготовлені. Треба використовувати те, що вже вироблено і є в запасах, або вже законтрактовано і буде вироблено найближчими днями. Пріоритетом має бути постачання українській армії – скільки зможемо», – додав він.