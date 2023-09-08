Олексій Кавилін – екс-очільник ГУ ДФС у Київській області, зять екс-нардепа Євгена Червоненка

Журналісти «Української правди» Михайло Ткач і Катерина Каплюк, які досліджують життя російських олігархів за кордоном, знайшли в маєтку одного з них колишнього українського податківця, 39-річного Олексія Кавиліна, який також виявився зятем колишнього народного депутата України Євгена Червоненка.

Олексій Кавилін у період з 2016 до 2019 року працював керівником Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. А після початку війни, як з’ясували журналісти, зять Червоненка живе на віллі російського олігарха В’ячеслава Кантора у швейцарській Женеві.

Журналісти зняли на відео, як Кавилін йде до маєтку Кантора. Судячи з того, що ніхто його не зустрічає, автори розслідування наголосили, що Кавилін йде до маєтку так, ніби до себе додому.

Як нагадали журналісти, перед початком війни Євген Червоненко, який був народним депутатом від «Нашої України» екс-президента Віктора Ющенка, просував в українських медіа російські наративи. Зокрема, він вважав, що повномасштабного наступу Росії на Україну не буде, а також сумнівався в тому, що російська армія воювала на Донбасі після 2014 року. Водночас автори розслідування з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомили, що Червоненко наразі має стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Журналісти запитали Кавиліна, чи був він 17 липня в Женеві, в маєтку російського олігарха В’ячеслава Кантора. Спершу той відповів, що не пам’ятає, чи був того дня у Швейцарії, а пізніше сказав, що це неможливо.

Червоненко, своєю чергою, запитав журналіста про те, чому він не на фронті й додав, що не любить, коли «комусь заглядають у труси і на цьому роблять бізнес». Але у процесі розмови Червоненко розповів, що з Кантором його «довгі роки» пов’язували стосунки. Український політик розповів, що був віце-президентом Європейського єврейського конгресу (який очолює Кантор) і відповідав за безпеку. Також Червоненко згадав, що Кантор допомагав Україні під час Помаранчевої революції (з травня 2005 до січня 2006 Кантор був позаштатним радником Віктора Ющенка на громадських засадах).

Водночас Червоненко відмовився розповідати про те, де перебувають його донька й зять, пославшись на те, що вони дорослі люди.

Як з’ясували журналісти, зять Євгена Червоненка Олексій Кавилін від початку 2023 року п’ять разів виїздив за кордон, у тому числі за листами від ГУР. Червоненко, як причетний до ГУР, заявив, що не допомагав своєму зятеві з виїздом і додав, що той «живе і працює в Україні».

Також Червоненко не підтвердив, що служить у розвідці, сказавши, що служить у Збройних силах України. ГУР на запит журналістів повідомило, що не може надавати імена тих, хто з ними працює.

Кантор потрапив під санкції ЄС та Великої Британії у 2022 році.