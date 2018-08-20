«Схеми» повідомили, що телеканал «112 Україна» перейшов під контроль Медведчука

На думку журналістів, за допомогою телеканалу Медведчук вирішував повернутися до публічної політики напередодні виборів 2019 року

З літа 2018 року учасники медіаринку відзначили в ефірі «112 Україна» значне збільшення позитивних згадок про лідера проросійського руху «Український вибір» Віктора Медведчука, внаслідок чого з'явилися припущення про придбання ним телеканалу. Сам кум російського президента Володимира Путіна свою причетність до купівлі заперечує, йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» на «Радіо Свобода».

Як повідомляється, офіційно новим власником каналу став німець Едуард Катц, який, як зясували журналісти, проживає в одному з віддалених сіл Німеччини, де разом з дружиною займається перепродажем старих автомобілів.

Водночас нове керівництво каналу, яке з'явилося на каналі з цього літа, має тісні зв'язки з політичною силою Медведчука.

«Хоча журналісти 112-го і презентують жителя німецької глибинки як справжнього нового інвестора телеканалу, але, схоже, Едуард Катц - це новий «лижний інструктор», тобто підставна особа, на яку просто формально записали телеканал при продажу», – вважають журналісти.

Як повідомляється, новим генеральним продюсером після зміни менеджменту на каналі став 30-річний Артем Марчевський, який на виборах до Київради 2015 року балотувався на 47-му окрузі від партії «Право народу».

При цьому першим ц списку цієї політсили значився Віктор Чорний.

«Віктор Чорний - дійсно не чужа для Віктора Медведчука людина. У 2013 році він від імені Українського вибору висловлювався про необхідність референдуму щодо підтримки вступу України в тодішній Митний союз під егідою Росії», – зазначають журналісти і вказують, що він також є керівником охоронного агентства «Шторм», на яке зареєстровані автомобілі охоронців Медведчука.

Марчевський коментувати їх зв'язок відмовився пославшись на вихідний. Він також заявив, що особисто вів переговори з Катцом про своє призначення, проте відповісти, звідки він взяв його контакти, не захотів.

Зв'язок між «112 Україна» і Медведчуком простежується також через контент.

Ефір каналу з літа буяє його цитатами, а за заявами «Українського вибору» робляться окремі новини. Показовим також є і те, що свою програму на каналі отримав відвертий прокремлівський пропагандист Денис Жарких. На думку журналістів, за допомогою телеканалу Медведчук вирішував повернутися до публічної політики напередодні виборів 2019 року.

Цікаво, що сьогодні, 20 серпня, медіакорпорація «Радіо Свобода» повідомила, що з 20 серпня телеканал «112 Україна» в односторонньому порядку розірвав з нею співпрацю. Про це представники телеканалу повідомили в офіційному листі, сказано на сайті видання.

Юридичні особи «112 Україна» пояснюють це рішення «запуском нових телевізійних проектів, присвячених актуальним подіям суспільно-політичного життя і необхідністю виділення під це свого ефірного часу».

«Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа висловлює жаль з приводу цього рішення, яке позбавить телеглядачів каналу ексклюзивних матеріалів наших кореспондентів про події на сході України та на міжнародній арені», - заявила прес-секретар «Радіо Свобода» Джоанна Левісон.

Своєю чергою, генеральний продюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський повідомив, що інформація «Радіо Свобода про одностороннє припинення співпраці не відповідає дійсності, оскільки сторони домовилися про припинення співпраці ще на початку серпня.

«Про припинення співпраці телеканал домовився з «Радіо Свобода» ще на початку серпня цього року, тоді були зазначені й причини цього - запуск декількох нових проектів наступного сезону. У результаті було підписано додаткову угоду про припинення співпраці. Тому інформація на сайті «Радіо Свобода» про розірвання співпраці в односторонньому порядку не відповідає дійсності», - цитує Марчевського «Детектор медіа».

Зазначимо, що канал «112 Україна» з 2017 року транслював щотижневу телевізійну програму «Радіо Свобода» «Донбас.Реаліі», у співпраці виходили щотижневі проекти «Військовий Щоденник» і «Завтра».